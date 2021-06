Watch the Sound with Mark Ronson: il trailer della docuserie musicale il 30 luglio su Apple TV+

Svelato il trailer di Watch the Sound with Mark Ronson, la nuova docuserie sulla storia della musica in uscita il 30 luglio su Apple TV+.

Apple ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di Watch the Sound with Mark Ronson, la nuova docuserie in sei puntate che esplora la creazione del suono e le tecnologie rivoluzionarie che hanno plasmato la musica così come la conosciamo. Da un'idea del produttore vincitore dell'Oscar® Morgan Neville e presentata da Mark Ronson, DJ di fama mondiale, artista e produttore vincitore di Oscar, Golden Globe e sette volte Grammy Award, Watch the Sound with Mark Ronson uscirà in tutto il mondo venerdì 30 luglio, in esclusiva su Apple TV+.

Ogni episodio di Watch the Sound with Mark Ronson seguirà Ronson mentre svela le storie mai raccontate che si celano dietro la composizione di musica e le lunghe sessioni di prova che producer e compositori sono disposti a sostenere per arrivare a trovare il suono perfetto. Ronson esplora l'intersezione della musica con l'arte e la tecnologia, nel corso di chiacchierate senza filtri con leggende e icone del calibro di Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad‑Rock e Mike D dei Beastie Boys, e Charli XCX, scoprendo come certi strumenti hanno influenzato il loro lavoro.

Alla fine di ogni episodio, Ronson creerà e presenterà un pezzo originale utilizzando tecnologie e tecniche innovative come riverberi, sintetizzatori, auto-tune, drum machine, campionamento e distorsione.

La docuserie Watch the Sound with Mark Ronson è prodotta da Tremolo Productions, con Ronson, Morgan Neville, Mark Monroe, Jason Zeldes e Kim Rozenfeld come produttori esecutivi.