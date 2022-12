Wash me in the river, su Prime Video in streaming da oggi

Robert De Niro e John Malkovich tra i protagonisti di Wash Me In The River, nuovo thriller disponibile su Amazon Prime Video in streaming da oggi 28 dicembre 2022.

Jack Huston sarà il protagonista della pellicola, nel ruolo che era stato affidato originariamente a Taylor Kitsch che, tuttavia, ha dovuto rinunciare al progetto. Il film diretto da Randall Emmett racconterà la storia di un ex tossicodipendente che reagisce in modo violento nei confronti di ogni spacciatore che pensa possa aver avuto un ruolo nella morte della sua fidanzata. Due poliziotti cercano di fermarlo e lo inseguono mentre entra in azione.

Locandina di Wash Me In The River

Le riprese di Wash Me In The River si sono svolte tra Georgia e Portorico. La sceneggiatura è stata firmata da Adam Taylor Barker e poi revisionata da Chris Sivertson. La produzione del progetto - i cui tre protagonisti sono quindi Jack Huston, Robert De Niro e John Malkovich - è stata curata da Emmett/Furla Film, studio molto attivo negli ultimi anni nonostante le difficoltà rappresentate dalla pandemia. Tra i progetti lavorati ultimamente ci sono Midnight in the Switchgrass e Out of Death, diretto da Mike Burns con star Bruce Willis, Jaime King e Lala Kent.