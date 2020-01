Warner Bros. si affida all'Intelligenza Artificiale per prevedere il successo dei suoi film

La Warner Bros. ha siglato un'accordo con Cinelytic, una start up di Los Angeles che utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere il successo di un film, che quindi potrebbe aiutare la casa cinematografica a decidere quando e come far uscire i suoi prossimi progetti.

Come conferma The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha deciso di affidarsi a questo sistema basato sull'intelligenza artificiale, creato nel 2019. Una piattaforma che è in grado di valutare il valore di un attore o attrice in qualsiasi territorio, ma soprattutto quanto ci si aspetta di guadagnare da un film nelle sale e su altri flussi ausiliari.

In un'intervista con The Hollywood Reporter, il CEO di Cinelytic Tobias Queisser ha sottolineato che l'Intelligenza Artificiale è solo uno strumento di assistenza: "L'intelligenza artificiale sembra spaventosa. Ma in questo momento, un'intelligenza artificiale non può prendere alcuna decisione creativa. Ciò che è brava a fare è sgretolare i numeri e abbattere enormi set di dati e mostrare schemi che non sarebbero visibili agli umani. Ma per il processo decisionale creativo, c'è ancora bisogno di esperienza e istinto"

Cinelytic ha costruito e testato la piattaforma per tre anni, nel 2018 la società ha raccolto 2,25 milioni di dollari da T&B Media Global e ha firmato accordi con Ingenious Media e Productivity Media. Anche STX, i cui film lo scorso anno (Playmobil, Uglydolls) non hanno ottenuto un grande successo è diventata una cliente Cinelytic a settembre scorso.

