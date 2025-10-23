Warner Bros. Discovery in vendita: James Gunn accenna al suo futuro nei DC Studios?

Il regista ha accennato indirettamente a quello che potrebbe essere l'avvenire della sezione a cui si sta dedicando insieme a Peter Safran.

Dopo anni di voci e speculazioni è arrivata l'ufficialità della messa in vendita di Warner Bros. Discovery. Una notizia che potrebbe portare a diversi scossoni.

Il co-CEO di DC Studios James Gunn sembra aver accennato al suo futuro all'interno dell'azienda dopo l'ufficialità che riguarda Warner Bros. Discovery: che ne sarà dei DC Studios?

James Gunn resta capo dei DC Studios?

Intervistato su YouTube da BobaTalks, James Gunn stava rispondendo ad una domanda sulla dinamica narrativa della stagione 2 di Peacemaker e Lanterns, e sull'eventuale estensione della storia fino all'uscita di Man of Tomorrow nel 2027.

Una scena di The Suicide Squad

"Sì, sicuramente vanno ben oltre Man of Tomorrow. Quindi, ora, che sia io a poter mantenere questa promessa [ride] dipende da molte cose nella vita, ma sì" ha dichiarato Gunn. Una frase che suona un po' ambigua, soprattutto dopo la conferma della vendita di Warner Bros. Discovery.

Le speculazioni intorno alla frase di James Gunn

La dichiarazione del regista ha scatenato speculazioni e commenti sui social da parte dei fan; c'è chi lo ritiene un indizio sul suo eventuale addio a passaggio di consegne avvenuto e c'è chi semplicemente sostiene che Gunn si stesse riferendo all'imprevedibilità dell'industria dell'intrattenimento.

Naturalmente, James Gunn lavora da anni in questo tipo di settore e conosce alla perfezione le varie dinamiche. Non è assurdo sostenere che potrebbe anche avere ben a mente quello che potrebbe essere il futuro dei DC Studios e suo all'interno della major.

Ovviamente, si tratta soltanto di supposizioni, visto che al momento non esiste nemmeno un'offerta concreta per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Nel frattempo, James Gunn ha debuttato nel DC Universe con il primo lungometraggio la scorsa estate, Superman, con protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor.