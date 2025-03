Warfare: Garland e Mendoza raccontano una storia di uomini e guerra

Il nuovo film diretto da Alex Garland, Warfare, sarà un racconto di uomini e guerra, uno spezzato dell'accaduto in Iraq, senza fronzoli hollywoodiani per cercare di dare autenticità alla storia

Warfare, nuovo film del regista Alex Garland, racconterà una delle vicende più oscure della pagina delle missioni americane in Iraq. Nel novembre 2006, nel corso di alcune ore strazianti, la missione segreta di 13 Navy SEAL americani andò tragicamente a rotoli.

Mentre sorvegliavano l'azione all'esterno di un edificio residenziale iracheno, il gruppo era inconsapevolmente posizionato vicino a una casa di insorti. La posizione li rendeva vulnerabili a un attacco imminente. Sono stati spinti in modalità di sopravvivenza istantanea, dovendo affrontare una granata, un rapido sparo e l'esplosione di un ordigno esplosivo all'improvviso.

Alcuni hanno dovuto affrontare ferite mortali. Altri sono rimasti emotivamente paralizzati. Sono stati raccolti decenni di prove a sostegno di ciò che ci si potrebbe aspettare da un film che drammatizza questi eventi: la storia dei personaggi accuratamente intrecciata, gli scorci sentimentali personali, la colonna sonora accordata per ottenere il massimo impatto emotivo, il cast di stelle nascenti e brillanti.

Warfare: dentro il nuovo di Alex Garland, con testimonianze e dietro le quinte

Locandina di Warfare

Warfare di A24 (nelle sale il 12 giugno), co-diretto da Alex Garland, autore di Civil War, e da Ray Mendoza, consulente militare di Hollywood, ha proprio questa formazione. Nel cast del film troviamo diversi attori di alto calibro, come Will Poulter di The Bear, Kit Connor di Heartstopper, Joseph Quinn di Strangers Things e Charles Melton di May December.

Anche se il cast è pieno di stelle di Hollywood, la pellicola rimane fedele a se stessa. Sarà infatti, un esercizio per ottenere autenticità totale e senza filtri, nel raccontare i fatti accaduti all'epoca.

Mendoza ha partecipato alla missione SEAL che ha ispirato il film. Ha trascorso i 18 anni successivi a raccogliere i ricordi sovrapposti e divergenti di quel giorno dai suoi fratelli in combattimento sopravvissuti. La sua esperienza nell'esercito lo ha portato a una carriera a Hollywood circa dieci anni fa, e più recentemente ha anche partecipato a Civil War di Garland. Qui ha aiutato il regista a immaginare realisticamente come gli Stati Uniti potrebbero autodistruggersi.

"C'è qualcosa che il mio settore fa abitualmente nel modo in cui presentiamo i combattimenti al cinema. È un trucco, e mi interessava capire quali modi ci sono per aggirare questo trucco", dice Garland. Durante la lavorazione di Civil War, ha chiesto a Mendoza di collaborare a un progetto in cui avessero un obiettivo specifico: prendere qualcosa che ti è successo mentre eri in servizio oltreoceano e farne un film senza alcun tipo di editorialità.

Dal punto di vista tecnico, ciò significava eliminare tutti gli strumenti normalmente disponibili nel cinema. Warfare non ha una colonna sonora. Non ci sono abbellimenti narrativi. Infatti, ogni personaggio è basato direttamente su un SEAL specifico che si trovava sul posto.

Il che significa che il film presenta un'ampia gamma di punti di vista di persone che hanno subito gravi traumi fisici e mentali: "Anche per me, leggere il punto di vista di 12 ragazzi su ciò che è accaduto è fonte di confusione", dice Mendoza.

Il regista ha voluto raccontare questa storia particolare per anni. Il cecchino e medico Elliott Miller (interpretato nel film da Cosmo Jarvis) non ricorda nulla degli eventi narrati, e Mendoza e i suoi amici hanno passato più di un decennio a spiegargli cosa è successo, più e più volte.

"Ho sempre pensato: "Cavolo, vorrei poter realizzare un giorno un supporto visivo per lui, anche se fosse solo un documento di 30 minuti a basso costo su ciò che è successo"", dice Mendoza. "Ho una conoscenza approfondita dei fatti e vorrei poter essere d'aiuto".