Tom Hiddleston su War Horse: "Il film più incredibile che abbia mai girato"

Tom Hiddleston non avrebbe mai creduto possibile che Steven Spielberg lo volesse davvero nel suo film War Horse, per l'attore è stato emozionante e intenso, proprio come la ripresa della carica a cavallo.

Per Tom Hiddleston girare con una leggenda come Steven Spielberg era un sogno irrealizzabile. Ma quel sogno è divenuto realtà e ha dato vita al film di War Horse, il film più incredibile mai girato dall'attore inglese che interpreta il ruolo del Capitano James Nicholls.

Tom Hiddleston, Patrick Kennedy e Benedict Cumberbatch in una scena di War Horse

Nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attore di Loki ha svelato quanto sia stato emozionante per lui girare War Horse. Non avrebbe mai pensato di poter far parte di un film di Steven Spielberg, è stato proprio come "un sogno che si avvera":

"Quando ho visto lo spettacolo teatrale da cui trae ispirazione il film", ha detto Tom, "era così straordinario che sapevo che qualcuno prima o poi ci avrebbe fatto un film. Credo che lo avesse pensato anche Spielberg. Stavo lavorando ancora al primo Thor quando mi hanno chiesto di provare un'audizione, mi sono detto "Ma sì proviamo, non c'è alcuna possibilità che mi prendano perché... Parliamo di Steven Spielberg, uno dei più grandi registi viventi al mondo."

Tom Hiddleston, Patrick Kennedy e Benedict Cumberbatch in una foto promozionale di War Horse

"Poi ho ricevuto una telefonata e mi hanno informato che Steven Spielberg avrebbe voluto incontrarmi", ha continuato l'attore. "All'inizio ho pensato che si trattasse di uno scherzo, ma sono andato nei suoi uffici ad Amblin ed è stato comunque surreale. Voleva sapere le mie esperienze come attore, dove avessi studiato e alla fine mi ha detto "Amo quello che fai", chiedendomi se avessi voluto accettare di entrare a far parte del cast e ho risposto: "Be' anche io amo quello che fai, quindi accetto!"

"Mi ero messo in testa che avrei dovuto e voluto imparare ad andare a cavallo e mi imposi questo progetto per tutta l'estate", ha spiegato Tom. "È stato molto emozionante, perché questi animali sono così nobili, pacifici e intelligenti. Quando ho galoppato per la carica a cavallo a tutta velocità inseguendo la telecamera, pensavo tra me e me questa è un'esperienza irripetibile che non dimenticherò mai. Immaginate cosa dovesse essere in mezzo alle mitragliatrici vere. Prima delle riprese, Spielberg mi aveva spiegato che la telecamera si sarebbe focalizzata sul mio volto e mi ha detto 'Quando vedrai la telecamera che sarà davanti a te e poi inizierà a girare, voglio che tu pensi intensamente al coraggio e alla determinazione del capitano Nicholls', ma poi mi ha chiesto, 'Quanti anni hai Tom?'. All'epoca ne avevo 29. 'Ecco', ha aggiunto Spielberg. 'Quando inizio a riprenderti, tu mostrami la faccia da guerriero del capitano ma continua a ripeterti 29, 29, 29, 29. Voglio vedere anche quel ragazzo'. E penso che questo sia stato il consiglio di regia più straordinario che abbia mai ricevuto."