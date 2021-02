WandaVision: un nuovo trailer della seconda metà della stagione e il poster inedito della serie

WandaVision ha un nuovo trailer e un poster inedito, materiali dedicati alla seconda metà della prima stagione della serie Marvel prodotta per Disney+.

Il video mostra Monica Rambeau di nuovo all'esterno di Westview e qualche scena tratta dai momenti ispirati alle sitcom degli anni '80 e '90. Wanda ammette inoltre di non avere idea di come tutto abbia avuto inizio, mentre Visione inizia a indagare su quello che c'è all'esterno della cittadina, circondata da un campo di energia.

Scarlet Witch viene inoltre mostrata mentre usa i suoi poteri e sembra persino pronta ad agire contro Visione.

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

WandaVision: un nuovo poster della serie

La prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Composta da nove episodi, WandaVision è disponibile in streaming su Disney+.