WandaVision: gli spot presenti negli episodi regalano indizi riguardanti il mistero alla base della serie

WandaVision ha debuttato ufficialmente su Disney+ e Kevin Feige ha ora rivelato che gli spot contenuti nelle puntate aggiungono un altro livello al mistero al centro della trama.

Il presidente dei Marvel Studios ha parlato di questo interessante dettaglio della serie prodotta per la piattaforma di streaming Disney+.

A metà delle prime due puntate i fan della Marvel che entrano nel mondo di WandaVision, che dà il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, assistono alla messa in onda di due spot. Il primo è per un tostapane prodotto da Stark Industries, mentre il secondo promuove un orologio prodotto da Strucker, riferimento a Wolfgang von Strucker.

Kevin Feige, parlando di questo elemento, ha ora spiegato: "Tutto è iniziato con il desiderio di divertirci con l'idea e con quel format, ma rapidamente si lega a un altro livello di ciò che sta accadendo. Qualcosa con un logo Stark Industries è misterioso e intrigante se non ne sai nulla e dove ti porterà. Se conosci il mondo, l'universo, la storia alla base del racconto - in particolare di Wanda - potresti avere un indizio di quello che è".

Stark e Strucker hanno molta importanza all'interno della storia di Wanda: Tony Stark/Iron Man è stato un alleato dei protagonisti quando hanno fatto parte degli Avengers e l'azienda del padre ha costruito le armi che hanno distrutto la casa del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, mentre Strucker ha tenuto reclusi la giovane e suo fratello Pietro Maximoff, compiendo degli esperimenti su di lui nella speranza di farli diventare delle armi. La presenza di un riferimento a due elementi che hanno contribuito a creare dei ricordi traumatici in Wanda potrebbe quindi essere un importante elemento all'interno della trama.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.