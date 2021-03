WandaVision: tagliato dall'ottavo episodio un riferimento alla morte di Black Widow?

In una delle scene dell'ottavo episodio della serie WandaVision sembra fosse stato inizialmente previsto un riferimento a Black Widow e Tony Stark. L'indiscrezione è legata ad alcune immagini dello storyboard di una scena dell'ottavo episodio che erano apparse online alcune settimane fa e che farebbero ipotizzare dei tagli compiuti durante il montaggio.

Nelle immagini era ritratto l'arrivo di Wanda negli uffici di S.W.O.R.D. per chiedere di riavere il corpo di Visione e poterlo seppellire.

Lo storyboard svela un momento in cui il personaggio affidato a Elizabeth Olsen perde il controllo e chiede al responsabile della sicurezza all'entrata: "Sono stanca che tutti si comportino come se Tony Stark fosse l'unica persona che abbiamo perso. Come se fosse stato l'unico Avenger mai esistito". Wanda cita poi Natasha Romanoff, ovvero Black Widow, sostenendo che almeno nei suoi confronti c'è stato modo di ricordarla, dichiarando che invece Visione non ha avuto nemmeno una cerimonia in suo onore solo perché non era umano e ribadendo che merita almeno una sepoltura.

Le immagini condivise, seppur non distribuite in modo ufficiale, si sono rivelate molto accurate, facendo così ipotizzare che quella battuta sia stata eliminata prima delle riprese o in fase di montaggio.

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.