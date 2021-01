WandaVision: i nuovi poster rivelano uno spoiler sulla serie?

WandaVision è arrivata su Disney+ da pochi giorni e i due nuovi poster condivisi online potrebbero rivelare uno spoiler, alimentando un'ipotesi da tempo discussa dai fan Marvel online.

Le immagini pubblicate online sono ideate come due pubblicità vintage di una televisione e le frasi presenti sembrano confermare in che situazione si trova Scarlet Witch.

Il primo dei due poster ritrae Elizabeth Olsen e la scritta "Immagini così fluide... Penserai di essere in un sogno". Sotto la foto dei protagonisti di WandaVision si ribadisce inoltre "Trova la felicità con un nuovo televisore dal tuo rivenditore di fiducia oggi".

Molti fan, ancora prima del debutto dello show in streaming, sostengono che gli episodi siano solamente il frutto della mente di Wanda Maximoff per affrontare la perdita subita in Avengers: Infinity War e che Visione, il personaggio interpretato da Paul Bettany, non sia stato riportato in vita in nessun modo, vivendo solo nella mente della donna che lo ha amato.

Per ora gli spettatori non possono quindi che attendere per scoprire se questa teoria sarà confermata nelle prossime puntate.

WandaVision, la recensione: la prima serie tv del MCU è una gemma (di follia)

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.