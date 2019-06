Walter Nudo è gay? Per Francesca Cipriani "è fidanzato con un uomo"

Walter Nudo è gay: lo ha dichiarato Francesca Cipriani, ospite di Barbara D'Urso, aggiungendo che l'attore sarebbe fidanzato con un uomo.

Ieri sera nel corso dell'ultima punta di Live-Non è la d'Urso la soubrette Francesca Cipriani si è scagliata contro l'attore Walter Nudo reo di averla trattata male "sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone insieme" gli ha detto la procace opinionista. Da tempo la Cipriani cova del rancore contro Walter Nudo che tentò di sedurre all'interno della casa del Grande Fratello prendendosi il classico due di picche. Nudo le preferì infatti la castità che aveva abbracciato da due anni.

Una foto di Walter Nudo

Francesca Cipriani ha quindi deciso di levarsi il sassolino dalla scarpa e ha voluto mettere in piazza la vita privata di Walter Nudo dicendogli "so che sei legato a una persona e che ce l'ha con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo. Uomo o donna? Siamo nel 2020, non è importante. Capisco che tu non voglia dirlo, sono fatti privati. Vedendo che non aveva risposto ai miei messaggi, ho indagato e sono riuscito a capire che è legato a una persona. Non è una donna. È un ragazzo e so chi è, è la persona con la quale passi tutte le tue giornate. Hanno passato San Valentino in una suite stupenda. Lo so perché Walter e io abbiamo degli amici in comune".

Walter Nudo, che in passato ha avuto una lunga relazione con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto due figli Evis e Martin Carlos, che hanno seguito le orme artistiche della madre, non si è lasciato trascinare nella polemica affermando "A Capodanno lavoravo, a San Valentino non ricordo, è capitato però che abbia condiviso una camera d'albergo con un amico - aggiungendo - sono single e ancora casto" spiegando infine che la persona di cui parlava la Cipriani è il suo amico Walter Trovato.