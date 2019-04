Walter Nudo, malore a Los Angeles: ricoverato a Milano d'urgenza

Walter Nudo è stato colto da malore a Los Angeles ed è in volo per Milano dove subirà un intervento per due ischemie.

Walter Nudo è stato colto da malore a Los Angeles e in questo momento è in volo per Milano dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.

Walter Nudo, come riporta l'ANSA, era in un ristorante di Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando è stato colto da malore ed è stato trasportato all'ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. La risonanza magnetica avrebbe rilevato un'ischemia cerebrale - o meglio, due piccole ischemie sul lato sinistro del cervello.

Il vincitore dell'ultimo GFVip è già in volo per Milano dove sarà ricoverato all'ospedale Monzino per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'attore sarebbe cosciente. La comunità della #Nudofamily, che sostiene Walter Nudo e che fornirà ulteriori aggiornamenti, ha aggiunto in una nota che "Walter in questi casi è più preoccupato per gli altri che per se stesso e raccomanda a tuttti di stare tranquilli"

Di origine canadese, Walter Nudo ha iniziato la sua carriera a metà anni '90 con apparizioni in popolari soap come Beautiful, Un posto al sole, Incantesimo - sul set del quale conobbe Samuela Sardo, con cui ebbe una relazione. Più recentemente è apparso in Carabinieri e Agent X, accanto a Sharon Stone. Sempre in TV ha partecipato a programmi come Colpo di fulmine e Il gala della pubblicità, nelle vesti di co-conduttore, ma anche ad alcuni reality, dai quali è uscito vincitore: L'isola dei famosi e il Grande Fratello Vip 3, andato in onda proprio l'anno scorso.

Negli ultimi giorni Walter Nudo aveva condiviso qualche foto da Los Angeles. In uno dei post, curiosamente, ricorda un incidente avuto tempo fa a Los Angeles e di quando i dottori gli dissero che non avrebbe più camminato come prima.