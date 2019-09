Walker, Texas Ranger: in arrivo il reboot con star Jared Padalecki?

Walker, Texas Ranger potrebbe avere un reboot e Jared Padalecki, la star di Supernatural, dovrebbe esserne il protagonista ereditando l'iconico interpretato in precedenza da Chuck Norris.

Il ritorno della serie sta venendo sviluppato da CBS Television Studios e la nuova versione di Walker Texas Ranger mostrerebbe Jared Padalecki nel ruolo di un uomo, recentemente rimasto vedovo, e padre di due figli. Il protagonista ha completato da poco una missione sotto copertura durata anni e inizia a combattere il crimine con un nuovo partner, l'unica donna Ranger della storia.

Il reboot sarà scritto e prodotto da Anna Fricke, già autrice di Wayward Pines, Valor e Being Human. Padalecki, in caso il progetto ricevesse il via libera alla realizzazione di una prima stagione, sarebbe coinvolto an che come produttore esecutivo.

Nel cast della veersione originale di Walker, Texas Ranger, c'erano anche Claren Gilyard Jr., Sheree J. Wilson e Noble Willingham. La serie è andata in onda per nove stagioni, e un totale di quasi 200 episodi, su CBS.