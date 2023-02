Waco: American Apocalypse, trailer per la docuserie Netflix sulla setta di David Koresh

Arriva una nuova docuserie in tre parti su Netflix per raccontare ascesa a caduta della setta già raccontata nella serie fiction con Taylor Kitsch.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Waco: American Apocalypse, docuserie in tre parti che racconterà le vicende dietro la setta di David Koresh che in seguito avrebbero portato a un massacro.

Trent'anni anni dopo che 86 persone sono rimaste uccise dopo 51 giorni di assedio a un complesso appartenente alla setta religiosa dei Branch Davidians a Waco, in Texas, filmati appena rilasciati e interviste esclusive cercheranno di catturare le conseguenze dell'uccisione del leader della setta David Koresh nella serie in tre in uscita il 22 marzo prossimo.

"L'obiettivo finale era arrestare David Koresh e confiscare tutte le armi illegali", spiega un uomo in una voce fuori campo nel trailer. Sebbene alcuni dettagli cruciali sugli eventi che hanno complicato tale obiettivo siano rimasti poco chiari per tre decenni, i filmati dei telegiornali e le registrazioni dell'FBI presenti nella serie - resi pubblici per la prima volta - mirano a colmare alcuni vuoti.

Waco: American Apocalypse utilizzerà interviste a persone che erano presenti sia all'interno che all'esterno del complesso di Mount Carmel dal febbraio all'aprile 1993, compresi i membri del gruppo di seguaci di Koresh noti come Branch Davidians.

Lo stesso soggetto è già stato portato sullo schermo nella miniserie Waco, andata in onda su Paramount Network e con Taylor Kitsch nei panni di David Koresh.