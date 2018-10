Vox Lux: Natalie Portman nel nuovo trailer del film

Vox Lux, il film con Natalie Portman presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, arriverà nei cinema americani a dicembre e ora Neon ne ha diffuso il nuovo trailer ufficiale.

Il lungometraggio diretto da Brady Corbet prende il via nel 1999 quando Celeste (Raffey Cassidy) e sua sorella Eleanor (Stacy Martin) sopravvivono a una tragedia violenta.

Le due compongono una canzone sull'esperienza e la performance di Celeste compiuta durante una veglia in memoria delle vittime la catapulta nel mondo dello spettacolo, anche grazie all'intervento di un manager interpretato da Jude Law. La perdita dell'innocenza avrà però delle conseguenze e nel 2017 Celeste dovrà cercare di riprendere in mano le redini della sua carriera e della propria vita. Abbiamo parlato del film nella nostra recensione di Voz Lux in occasione dell'ultima edizione della Mostra di Venezia.

Corbet ha scritto anche la sceneggiatura del progetto, distribuito negli Stati Uniti dal 7 dicembre, e le canzoni originali sono state composte da Sia.