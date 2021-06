Vostro Onore: Stefano Accorsi protagonista della serie, le riprese sono già iniziate

Vostro Onore sarà la nuova miniserie con protagonista Stefano Accorsi le cui riprese sono iniziate il 26 maggio e proseguiranno fino al mese di settembre. I ciak del progetto, ispirato allo show con star Bryan Cranston, si svolgeranno a Roma e Milano.

Lasciami Andare: Stefano Accorsi in un'immagine

Stefano Accorsi ritornerà quindi sul piccolo schermo con il remake di Your Honor che, a sua volta, si basava sulla serie israeliana Kvodo ed è recentemente andato in onda su Sky Atlantic.

La versione americana è un legal thriller che racconta la storia del giudice Michael Desiato, che lavora a New Orleans ed è sempre attento prima di emettere una sentenza ma deve mettere in discussione tutto quello in cui crede per proteggere il figlio Adam. Il giovane viene infatti coinvolto in un incidente automobilistico in cui ha perso la vita il figlio del boss criminale della città.

La versione italiana sarà prodotta per Rai Fiction sarà realizzata da Indiana Production, mentre Alessandro Casale sarà il regista della serie. Nel cast delle puntate dovrebbe esserci anche Remo Girone nel ruolo del Procuratore Capo di Milano, secondo quanto riportano le indiscrezioni di Cinemotore.