Volo Blue Origin, Lauren Sánchez risponde alle critiche di Olivia Munn: "Non era soltanto un sogno personale"

Gayle King e Lauren Sánchez, hanno difeso a spada tratta la loro scelta di partecipare al primo volo interamente al femminile di Blue Origin, decollato e subito tornato sulla Terra nella giornata di lunedì.

A poche ore dalla spedizione di andata e ritorno in 11 minuti, King e Sánchez hanno risposto alle domande relative alle critiche ricevute, in particolare da Olivia Munn che aveva spiegato di trovarlo un 'atto di ingordigia'.

La risposta di Lauren Sánchez alle critiche sul volo con Blue Origin

"Non era soltanto un sogno personale. Mi piacerebbe che le persone che criticano venissero a Blue Origin a vedere le migliaia di dipendenti che non solo lavorano qui, ma che mettono cuore e anima. Amano il loro lavoro e credono nella missione: per loro è una cosa enorme. Quando sento certi commenti, rispondo solo: fidati. Vieni con me. Ti mostrerò di cosa si tratta. È davvero illuminante" ha dichiarato Sánchez.

Anche Gayle King ha risposto alle critiche degli hater:"Chi critica non credo che capisca realmente cosa stia davvero succedendo qui".

Le critiche di Olivia Munn e i partecipanti al volo di Blue Origin

Ad inizio mese, l'attrice Olivia Munn aveva criticato pesantemente l'iniziativa:"Ma cosa stanno facendo? Perché? Cosa andreste a fare nello spazio? Cosa ci fate lì sopra? So che forse è fastidioso dirlo ma ci sono tante persone che non riescono nemmeno a permettersi le uova".

L'equipaggio tutto al femminile, di Blue Origin era composto dalla popstar Katy Perry, dall'autrice Lauren Sánchez, fidanzata e futura moglie di Jeff Bezos, la giornalista Gayle King, l'ex scienziata NASA Aisha Bowe, l'attivista Kerianne Flynn e l'astrofisica Amanda Nguyen.

Olivia Munn in una scena di Magic Mike

Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos organizzerà altri viaggi di questo tipo che raggiungeranno lo spazio e in pochi minuti torneranno sulla Terra.