Voglia di ricominciare: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e l'incontro con Martin Scorsese

Voglia di ricominciare è un film del 1993, tratto dal romanzo autobiografico di Tobias Wolff, diretto da Michael Caton-Jones, con Robert De Niro, Ellen Barkin e Leonardo DiCaprio. Durante le riprese del film De Niro fu colpito a tal punto dalla performance di un giovanissimo DiCaprio che suggerì all'amico e regista Martin Scorsese di dare un'occhiata al nuovo talento con cui aveva appena finito di lavorare.

Intervistato da Keltie Knight il leggendario attore, durante la cerimonia in cui fu premiato con il suo Life Achievement Award, ha dichiarato a proposito di Leonardo: "Conosco Leo da quando aveva appena quindici anni, girammo insieme Voglia di ricominciare, se ti fermi a rifletterci per un attimo, Leo ha quarantacinque anni, quindi ci conosciamo da trent'anni, che dire, è cresciuto molto."

Martin Scorsese ricevette una telefonata da parte di De Niro in cui l'attore parlò per più di mezz'ora di questo ragazzo con cui aveva lavorato sul set di Voglia di ricominciare. Il regista in seguito ha affermato che questo fu molto insolito in quanto normalmente Bob non avrebbe mai elogiato fino a questo punto un collega, arrivando perfino a dire a Scorsese: "Devi assolutamente dargli un'occhiata".

Otto anni dopo Scorsese ha diretto per la prima volta DiCaprio in Gangs of New York. Una prima, fortunata collaborazione alla quale hanno fatto seguito altri film come l'ambizioso The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street. Al momento Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese sono a lavoro su Killers of the Flower Moon.