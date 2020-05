Vivi e lascia vivere, terza puntata stasera su Rai1: la trama

Vivi e lascia vivere torna stasera su Rai1, alle 21:25, con una terza puntata attesissima dal pubblico che ha continuato a seguire con affetto le avventure di Laura anche nella seconda settimana di messa in onda.

La trama della nuova puntata annuncia ciò che era ormai inevitabile: Laura e Toni, complici ormai nel lavoro, si ritrovano vicini e abbandonano le loro resistenze, malgrado il passato comune consiglierebbe di non farlo. L'attività di Laura comincia a funzionare, ma Giada ha una brutta avventura nel locale dove lavora. Toni però si dimostra ben presto diverso da come vuole apparire. Quando Laura scopre la verità si sente costretta ad allontanarlo da lei e dalla sua famiglia. Intanto Giada, quasi per caso, trova qualcosa che non quadra sulla morte di suo padre Renato, mentre Giovanni, il figlio minore di Laura, scopre per la prima volta l'amore.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv e diretta da Pappi Corsicato. Soggetti e sceneggiature sono di Monica Rametta, Valia Santella, Giulia Calenda, Camilla Paternò e Marco Pettenello. Nel cast, oltre a Elena Sofia Ricci, anche Antonio Gerardi, nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa, Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli, Giada, Nina e Giovanni, Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d'affari che ritorna dal passato di Laura.