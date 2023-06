Vivere e CentoVetrine tornano su Mediaset Infinity: ecco le date e le modalità in cui saranno rilasciate

Su Mediaset Infinity tornano Vivere e CentoVetrine, due delle soap italiane più amate dal pubblico: ecco le date in cui saranno rilasciate e come vederle.

Vivere e CentoVetrine, due delle soap opere più amate e seguite dal pubblico italiano, tornano gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity per fare rivivere, dall'inizio, le storie dei loro protagonisti. Ecco le date in cui saranno disponibili sulla piattaforma streaming e le modalità in cui saranno rilasciate

A quindici anni dalla messa in onda dell'ultimo episodio di Vivere - 23 maggio 2008 - sono disponibili in piattaforma i primi 228 episodi della serie. Al link di Mediaset Infinity troverete il primo episodio della soap.

Uscita per la prima volta sugli schermi nel 1999, Vivere racconta le storie di alcune famiglie della ricca provincia di Como. Il setificio della famiglia Gherardi e la locanda della famiglia Bonelli fanno da sfondo agli intrecci delle vite dei suoi protagonisti.

Dal 15 giugno sarà disponibile su Mediaset Infinity anche la prima stagione completa di CentoVetrine.

Nell'attesa è possibile riascoltare La storia mia con te, la storica sigla scritta da Eros Ramazzotti e interpretata da Gianni Morandi.

Lanciata nel 2001, CentoVetrine dà il nome a un immaginario centro commerciale di Torino dove si intrecciano storie di amori, tradimenti e vendette tra i personaggi legati al centro e alla holding finanziaria Ferri che lo dirige.

Ogni mese entrerà a catalogo su Mediaset Infinity una nuova stagione fino a completare gli interi cofanetti delle 9 stagioni di Vivere e delle 15 stagioni di CentoVetrine.