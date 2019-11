Viva RaiPlay, ottava puntata: Nina Zilli e J-Ax ospiti di Fiorello, stasera su RaiPlay

Viva RaiPlay torna con la sua ottava puntata naturalmente stasera su RaiPlay, intorno alle 20:30, guidato dal suo insostituibile conduttore, Fiorello, e in compagnia ancora una volta di tanti ospiti.

Il primo conduttore piattaformista nella storia della TV italiana stasera è pronto al ritorno con ospiti nuovi di zecca. Ci sarà J-Ax, pronto per duettare con Fiorello, in attesa di arrivare al cinema, come doppiatore del terribile imperatore Maximus in Playmobil: The Movie, a partire dal prossimo 31 dicembre. Ci sarà spazio anche per Nina Zilli, che torna in RAI, anche se sulla piattaforma, dopo l'esibizione, sabato scorso, in diretta su Rai1 sulle note di Lucio Dalla, performance molto criticata dal pubblico a casa. Chiusura affidata al comico Angelo Pintus.

Viva RaiPlay andrà in onda con tre puntate settimanali - il mercoledì, giovedì e venerdì -, a partire dalle ore 20:30 per circa 50 minuti, in diretta direttamente sulla piattaforma RaiPlay, dove sarà possibile guardare e riguardare tutti i contenuti inerenti allo show. Viva RaiPlay! è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Andrea Boin, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La regia è di Piergiorgio Camilli.