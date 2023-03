Viva Rai2, Fiorello chiama Giorgia Meloni che imita se stessa

In ogni puntata di Viva Rai2 il mattatore Fiorello ha in serbo una sorpresa per il suo pubblico mattutino. Oggi ha telefonato a Giorgia Meloni, fingendo di parlare con'un imitatrice del Primo Ministro. La gag è durata qualche minuto, il leader di Fratelli d'Italia e Fiorello si conoscono per motivi extra politici, la Meloni è stata la tata della figlia del conduttore.

Nei giorni scorsi Giorgia Meloni è stata all'assemblea della CGIL, dove ha risposto alle critiche citando Chiara Ferragni. Fiorello le ha chiesto di ripetere le parole dette davanti agli iscritti del sindacato di sinistra "La fa uguale" ha detto Biggio. "Mi viene bene, vero?", ha risposto la Meloni.

Non contento, Fiorello le ha chiesto anche di ripetere il tormentone "Io sono Giorgia...". "Non posso farlo, quella strillava come una matta, però era una cosa tipo 'Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana", ha detto la Meloni calatasi perfettamente nei panni dell'imitatrice di se stessa. "L'imitazione è perfetta. Non esce mai dalla parte", ha aggiunto Biggio.

La finta/vera Meloni ha dichiarato di aver votato sinistra e di non poter fare l'imitazione di Elly Schlein, la leader del PD:"No, io so imitare solo la Meloni". La confidenza e l'intesa tra Giorgia Meloni e Fiorello non deve sorprendere e non ha nulla a che fare con la politica. Come abbiamo accennato all'inizio, il primo ministro per un periodo della sua vita ha fatto da baby sitter ad Olivia, figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, che il conduttore ha sempre considerato come sua figlia. "Giorgia è stata bravissima come tata. Leggeva i libri, era veramente bravissima" ha detto in alcune occasioni Fiorello.