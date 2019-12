Vittoria Belvedere a Vieni da me: "Un produttore tentò di molestarmi"

Vittoria Belvedere ha raccontato di un tentativo di molestie da parte di un produttore. Caterina Balivo anche oggi è riuscita a farsi confessare qualcosa di inaspettato da un suo ospite, questa volta è toccata all'attrice calabrese aprirsi alle domande al buio della conduttrice.

Vittoria Belvedere ospite del programma 'Vieni da ma' su RAI1, ha parlato di vari aspetti della sua vita personale e professionale. Poi rispondendo ad una domanda di Caterina Balivo, che le chiedeva se avesse mai avuto proposte indecenti ha raccontato di quella volta in cui un produttore le saltò addosso. La concorrente del programma Tale e quale show racconta di "una serata al ristorante con questo regista, che si presentava come una persona per bene" aggiungendo "A quei tempi si usava andare a cena con i produttori e parlare dei film".

Il racconto continua dopo la cena "andammo a prendere un copione, in modo che io fossi preparata per il provino in programma il giorno dopo. Invece, mi saltò addosso". Vittoria lo respinse dicendogli "Scusami, forse ti ho dato un'idea sbagliata" a questo punto lui la vide spaventata e le disse "qualcosa tipo 'Non ti preoccupare, sono inciampato'... Il giorno dopo non andai al provino" ha concluso la Belvedere. Le loro strade si sono incrociate anni dopo "Ci ho lavorato anni dopo non ne abbiamo più parlato. Io ho fatto finta di niente, lui lo stesso".