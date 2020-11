Vite in fuga: al via stasera su Rai1 la fiction con Anna Valle

Comincia stasera su Rai1, alle 21:25, Vite in fuga, la serie tv girata in Alto Adige con Anna Valle, Claudio Gioè, Giorgio Colangeli e Barbora Bobulova, in onda per sei serate.

Da stasera su Rai1, alle 21:25, il paese di Ortisei in Val Gardena, Alto Adige, sarà protagonista assoluto di Vite in fuga, la nuova serie tv in sei serate co-prodotta da Rai Fiction e PayperMoon Italia e sostenuta da IDM Film Fund & Commission.

Vite in fuga: una scena della serie

Un racconto che coniuga il fascino della saga familiare con le atmosfere incalzanti del thriller.

Al centro della storia una famiglia come tante: una coppia ben collaudata, con due figli che vive nella tranquillità, riparata dalle certezze conquistate in tanti anni di convivenza. Nessun problema economico, nessun grattacapo con i ragazzi, nessuna frizione coniugale, anzi l'amore e la stima reciproca sembrano per i Caruana il perno focale attorno al quale far ruotare l'intera esistenza. Ma le cose stanno per cambiare. Un improvviso evento tragico li travolgerà tutti mettendo in serio pericolo l'incolumità dell'intera famiglia trasformando le loro tranquille esistenze in "vite in fuga".

Le location

La chiesetta di Sant'Anna, costruita all'inizio del XV secolo nel cimitero di Ortisei insieme alla moderna Funicolare che, attraverso boschi e prati, collega il paesino all'alpe Rasciesa (a 2400 m. circa di altitudine), sono solo alcuni degli scorci che fanno da sfondo all'avventura straordinaria della famiglia Caruana, che proprio in Alto Adige proverà, sotto mentite spoglie, a reinventarsi una nuova vita.

Ma sul territorio altoatesino Ortisei non è l'unica location scelta dalla produzione di questa serie diretta da Luca Ribuoli, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova. Dopo il primo ciak nel cuore delle Dolomiti, le riprese di Vite in fuga sono proseguite tra Selva di Val Gardena, Bolzano e Bressanone, dove la troupe ha potuto allestire il set in location anche molto peculiari della zona, una fra tutte la diga del Lago Verde Fontana Bianca in Val d'Ultimo, un vero e proprio bacino in quota, a 1872 m di altitudine, immerso tra boschi e piccole radure.

Decisiva nella ricerca delle location e nel lavoro durante le riprese è stata la collaborazione con numerosi professionisti locali prima e durante il periodo delle riprese.