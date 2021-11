La vita invisibile di Euridice Gusmao, su Prime Video in streaming da oggi

La vita invisibile di Eurídice Gusmão, vincitore a Cannes nella sezione Un Certain Regard, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi!

La vita invisibile di Eurídice Gusmão, vincitore a Cannes nella sezione Un Certain Regard, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 2 novembre per tutti gli utenti abbonati!

La storia de La vita invisibile di Eurídice Gusmão vede protagoniste due sorelle, Guida ed Eurídice, due donne complementari, unite e inseparabili, che vivono con i loro genitori dagli ideali conservatori nella società patriarcale della Rio de Janeiro degli anni '50. Immerse in una vita tradizionale, nutrono entrambe dei sogni: Eurídice vuole diventare una rinomata pianista, mentre Guida è in cerca del vero amore. Le loro scelte porteranno alla drastica decisione del padre di separarle. Le sorelle prenderanno due strade diverse senza mai perdere la speranza di potersi ritrovare.

La sequenza d'apertura del film

La vita invisibile di Eurídice Gusmão è diretto da Karim Ainouz e interpretato da Júlia Stockler(Guida), Carol Duarte (Euridice) , Gregório Duvivier, Cristina Pereira, Flavio Bauraqui, Maria Manoella, Nikolas Antunes e Fernanda Montenegro (Euridice amziana). Il regista Karim Ainouz parlando del suo film ha dichiarato "ero intenzionato a raccontare una storia di solidarietà, una storia che sottolineasse il fatto che siamo molto più forti insieme di quanto lo siamo da soli, indipendentemente da quanto potremmo essere diversi".