Vita da Strega: da stasera su Paramount Channel, c'è Samantha!

Da stasera su Paramount Channel arriva Vita da Strega! Da lunedì 4 marzo alle 20.10, sul canale visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusa, un doppio appuntamento quotidiano ci riporterà nelle atmosfere tipiche dell'America degli anni '60, in un mondo magico fatto di streghe, incantesimi, scope volanti e tanti misteri, per riscoprire una delle serie tv simbolo della serialità americana.

La trama di Vita da strega vede protagonista Samantha Stephens (interpretata da Elizabeth Montgomery) è una giovane e bella casalinga, una perfetta donna di casa sposata con Darrin, pubblicitario in carriera oltre che marito e padre affettuoso della piccola Tabatha. Dopo il loro matrimonio, Samantha confessa a Darrin di essere in realtà una strega, e di avere quindi dei poteri magici. Darrin, seppur inizialmente scettico e confuso, si convince presto della vera natura della moglie e inizia a fare i conti con tutta la magia e le conseguenze del caso! La strega Endora, madre di Samantha, non accetta che la figlia abbia sposato un mortale e proverà in tutti i modi a sabotare il matrimonio. Darrin, quindi, cadrà spesso vittima degli incantesimi e dei dispetti della suocera, ma Samantha, innamorata del marito e determinata a salvare il loro rapporto, farà di tutto per aiutarlo e liberarlo da ogni maleficio.

Le otto stagioni della serie che riscosse un enorme successo già al suo debutto, andranno in onda a partire dal 4 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.10 con un doppio episodio, per passare una serata fra risate e magia. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming sul sito paramountchannel.it