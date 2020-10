Visioni Fantastiche: Festival di Cinema per le Scuole e il Territorio a novembre a Ravenna

Al via la seconda edizione di Visioni Fantastiche, Festival di cinema dedicato alle scuole e al territorio. Visioni Fantastiche si rinnova anche quest'anno, con un'incredibile ricchezza di eventi gratuiti e aperti a tutti, dedicati agli studenti, ma anche al grande pubblico.

"L'obiettivo che si prefigge questo festival - commenta l'assessora alla Cultura Elsa Signorino - è quello di far andare i nostri ragazzi ben oltre la semplice visione di un film. Siamo certi che le numerose opportunità - di apprendere il "dietro le quinte" e di partecipare a laboratori creativi in grado di far sviluppare un occhio critico e di avvicinare alla complessità delle molteplici professionalità che concorrono alla realizzazione dei capolavori della settima arte - verranno apprezzate e arricchiranno il bagaglio culturale di ognuno, facendo magari nascere nuove passioni"

Il Festival si terrà fisicamente al Palazzo dei Congressi dal 9 al 15 Novembre con un'anteprima il 24 Ottobre. Colonna portante dell'evento sarà un Concorso di corti e lungometraggi molto particolare. Dedicato esclusivamente agli studenti, sarà diviso in cinque sezioni, secondo diverse fasce di età: 6+, 9+, 12+, 16+ e 18+. I ragazzi che vi prenderanno parte non si limiteranno a vedere i film in gara, ma potranno anche votarli dopo la visione, ricoprendo sia il ruolo di spettatori che di giurati. Oltre al concorso internazionale, previsti anche specifici laboratori a numero chiuso, suddivisi nelle stesse categorie. I laboratori consisteranno in esperienze pratiche incentrate sul cinema nel suo aspetto più manuale: la realizzazione di un corto in stop motion, un'esperienza di effetti speciali con green back, la realizzazione di un videogioco, la creazione di un podcast, la sceneggiatura e la regia di uno spot e molto altro ancora. In più esperti del mondo della formazione e del cinema terranno varie Master Class: lezioni gratuite e aperte a tutti, che tratteranno vari temi, fra cui la storia del cinema comico, gli eroi del cinema giapponese, il legame fra cinema e filosofia e molto altro.

"Questo festival è un'occasione importante che abbiamo il piacere di ripresentare per il secondo anno consecutivo - commenta l'assessora alla Pubblica istruzione e infanzia Ouidad Bakkali - e che, siamo sicuri, sarà apprezzata anche dai nostri ragazzi. La scelta di renderli sia spettatori che giudici vuole essere un trampolino di lancio nell'andare oltre la visione di un film, stimolando la loro curiosità e trasmettendo l'importanza di tutto il lavoro che vi è dietro la realizzazione di un film. Siamo molto felici di poter garantire, in tutta sicurezza, anche i laboratori così da permettere ai ragazzi di imparare insieme durante un'esperienza differente dalle classiche lezioni scolastiche".

Ma il festival è dedicato solo alle scuole? No, il programma del festival sarà ancora più ricco e permetterà anche al grande pubblico di prendervi parte. Previste due Anteprime Fantastiche, proiezioni gratuite e aperte a tutti di film in anteprima, che uniranno l'elemento spettacolare con quello educativo. Il primo film sarà White Snake, una favola d'amore cinese tratta dall'antica leggenda del serpente bianco, previsto per Sabato 24 Ottobre; l'altro in chiusura, Sabato 14 Novembre, sarà Il viaggio del principe, uno spettacolare viaggio di formazione di un ragazzo e di un vecchio principe scimmia.

Una scena del film d'animazione Nausicaa della valle del vento

Previsto anche uno spazio interattivo incentrato sulla Realtà Virtuale, in cui i partecipanti vivranno un'esperienza unica di virtual reality, attraverso visori e mascherine in totale sicurezza e comodità. Imperdibile quest'anno sarà Omaggio ai Maestri, la sezione dedicata ai grandi maestri del cinema di animazione. Quest'anno, Omaggio ai Maestri, in continuità con la precedente edizione, proporrà l'iconico film di Hayao Miyazaki Nausicaa della valle del vento. Ma non è finita qui! La sezione godrà della partecipazione virtuale di Bruno Bozzetto. Con sessant'anni di carriera alle spalle, Bruno Bozzetto è universalmente considerato uno dei fumettisti più eclettici e influenti di ieri e di oggi. Il suo stile minimalista punta sul contenuto più che sull'estetica per parlare di temi universali attraverso un approccio educativo e una graffiante ironia che rendono i suoi film adatti a un pubblico sia giovane sia adulto. Dagli anni Sessanta ad oggi ha realizzato oltre trecento film che gli sono valsi 130 riconoscimenti tra cui una nomination all'Oscar e un Orso d'Oro di Berlino. Il Maestro onorerà il festival con un prezioso contributo virtuale, nel momento in cui verrà intervistato da remoto dal programmer Carlo Tagliazucca. Oltre ai vari corti, del grande Maestro verrà proiettato il film Vip Mio Fratello Superuomo, un ironica e divertente satira sul concetto di supereroe.

A tal proposito, il programmer Carlo Tagliazucca dichiara: "Siamo molto contenti di avere l'opportunità di far conoscere alle nuove generazioni l'opera di un grande maestro come Bruno Bozzetto, autore di rilevanza internazionale. In particolare la visione di una selezione dei suoi cortometraggi, che coprono un arco temporale che va dagli anni '50 ai giorni nostri, permetterà ai ragazzi di comprendere cosa sia l'evoluzione di uno stile, sempre più rarefatto ed essenziale fino ad arrivare alla perfezione e alla chiarezza ed essenzialità pura".

Per iscrivere classi e/o gruppi trasversali di studenti a queste fantastiche iniziative, basta scrivere a visionifantastiche@gmail.com specificando il nome dell'istituto, la/e classe/i, il numero di studenti, il numero di docenti e docenti accompagnatori.

Tutte le iniziative verranno svolte nel totale rispetto delle norme di sicurezza per prevenire il contagio da COVID-19 ed assicurare a tutti una fantastica esperienza che concili divertimento e tutela dei partecipanti.