Vis a Vis: El Oasis, su Netflix in streaming da oggi

Vis a Vis: El Oasis, l'attesissimo spin-off della serie spagnola ambientata in un carcere femminile, sbarca da oggi su Netflix in streaming!

Arrivati a fine luglio, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un'attesissima serie tv, lo spin-off di Vis a Vis dal titolo Vis a Vis: El Oasis, in streaming oggi con tutte le puntate della prima stagione!

Vis a Vis: El Oasis segue le avventure di Macarena e Zulema fuori dal carcere. Le due protagoniste di Vis a vis - Il prezzo del riscatto, serie spagnola ambientata nelle prigioni di Cruz del Sur e Cruz del Norte, si ritrovano fuori dal carcere. Ormai lontanissima dalla giovane professionista ingenua e sprovveduta delle prime puntate, Macarena ha messo in piedi una banda criminale tutta al femminile con la collaborazione dell'antagonista Zulema, Goya (Itziar Castro), altro personaggio chiave delle ultime stagioni, Mónica (Lisi Linder), Triana (Claudia Riera) e "La Flaca" (Isabel Naveira).

Locandina di Vis a Vis: El Oasis

Il team si dedicherà a furti e rapine in banche, casinò e gioiellerie per qualche anno per poi mettere a segno l'ultimo colpo prima di separarsi: rubare una tiara di diamanti di proprietà della figlia di un signore della droga messicano. Dopo essersi impossessate del prezioso gioiello, le criminali si ritroveranno all'interno dell'Oasis Hotel per dividersi il bottino, ma ben presto scopriranno che qualcosa è andato storto. Ad anticipare l'arrivo su Netflix dello spinoff era stato, qualche mese fa, Iván Escobar, regista e ideatore dello show carcerario al femminile diventato uno tra i prodotti più visti su Netflix nell'ultimo periodo.

Vis a Vis: El Oasis è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.