Virus letale, stasera su LA7 il film con Dustin Hoffman e Morgan Freeman

Stasera su LA7 alle 21:15 va in onda Virus Letale con Dustin Hoffman e Morgan Freeman, un film che ha qualche punto in comune con l'emergenza che stiamo vivendo in questi giorni.

Virus letale in onda stasera su LA7 alle 21:15 è un thriller del 1995. Nonostante siano passati 25 anni dalla sua uscita il film risulta oggi particolarmente attuale, almeno per le tematiche affrontate, ed è un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere.

Un ufficiale medico dell'esercito americano viene mandato in Africa per indagare su un virus devastante, il Motaba. Torna convinto del pericolo di una epidemia imminente anche negli Stati Uniti, ma nessuno crede alle sue teorie. Fino a quando in una cittadina californiana compaiono le prime e numerose vittime e si scopre che i militari avevano tenuto nascosto il vaccino per continuare la sperimentazione di armi batteriologiche.

Diretto da Wolfgang Petersen, Virus Letale è uno dei film sulle epidemie da virus da guardare assolutamente, e vanta un cast stellare composto da Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Donald Sutherland. Nei mesi dell'emergenza il film è tornato ad avere successo su Netflix ed è stato uno dei più visti sulla piattaforma streaming. Nel 1995 la pellicola fu al primo posto del box office con un incasso di circa 70 milioni di dollari in tre weekend.