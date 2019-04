Virginia Raggi: "Matteo Salvini è Batman? Io sono Wonder Woman, allora"

Virginia Raggi, la Wonder Woman del Campidoglio stuzzica Matteo Salvini, il ministro Batman a cui manca il mantello, ma non lo spirito d'iniziativa.

Christian Bale nei panni di Batman a bordo dei suoi veicolo ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno

No, l'attesa per Avengers: Endgame non ci ha (ancora) dato di volta al cervello - e neanche tutti i film di supereroi di cui ci occupiamo quotidianamente tra news e approfondimenti, ma la replica di Virginia Raggi a Matteo Salvini è da cinecomic. La sindaca di Roma, infatti, ha replicato alle parole del ministro dell'Interno con una battuta: "Se Salvini è Batman per aver portato 136 poliziotti in più a Roma, allora io sono Wonder Woman, visto che ho assunto più di mille vigili!" Salvini, aveva detto: "Per Roma, come ministro, ci manca solo che mi metto il mantello di Batman"

Da quando Ben Affleck ha lasciato ufficialmente il ruolo del Cavaliere Oscuro nell'atteso (e travagliato) The Batman i fan sono in attesa di un attore che lo sostituisca e chissà, il nostro ministro dell'Interno potrebbe farci un pensierino. E si potrebbe chiedere agli sceneggiatori di dare spazio a Wonder Virginia nel film, per una sfida che farebbe impallidire i Marvel Studios e potrebbe risollevare le sorti del DC Cinematic Universe.