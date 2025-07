Virgin River rinnovata per l'ottava stagione: è la serie più longeva di Netflix

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Virgin River per un'ottava stagione. La notizia arriva a pochissima distanza dalla conclusione delle riprese del settimo capitolo della serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, consolidando così il suo status di cult per il pubblico della piattaforma.

Un nuovo record per Virgin River

Con questo rinnovo, Virgin River conquista un nuovo primato: è ora la serie scripted più longeva nella storia del colosso dello streaming. Ha superato Grace and Frankie e Orange Is the New Black, entrambe ferme a sette stagioni, e persino Élite, che arriverà a otto stagioni, ma con un totale inferiore di episodi (64 contro gli 84 previsti per Virgin River).

Virgin River 5: una foto di scena

Basata sui romanzi di Robyn Carr, Virgin River poggia su una formula collaudata: relazioni e dinamiche emotive ambientate in una piccola comunità, un cast affiatato guidato da Breckenridge e Henderson, con veterani come Tim Matheson e Annette O'Toole, e una produzione economicamente sostenibile, girata principalmente in Canada con un uso limitato di effetti speciali.

L'unica eccezione? Alcune brevi riprese previste in Messico per la settima stagione, che coinvolgeranno solo una parte del cast principale. Sarà la prima volta che la serie lascerà Vancouver.

Oltre ai costi contenuti, Virgin River si distingue anche per le sue solide performance in termini di visualizzazioni. Da quando Netflix ha lanciato le sue classifiche settimanali nel 2021, la serie è entrata nella Top 10 globale in lingua inglese ben 30 volte, con oltre 140 milioni di visualizzazioni complessive. La sesta stagione, in particolare, ha debuttato direttamente al primo posto ed è rimasta tra i titoli più visti per quattro settimane consecutive. Anche secondo i dati Nielsen, la serie ha collezionato 38 presenze settimanali nella Top 10 USA dal debutto.

Virgin River 5: una scena

Il rinnovo anticipato dell'ottava stagione risponde anche a una precisa strategia degli streamer: evitare lunghi periodi di attesa tra una stagione e l'altra. Dopo i ritardi causati dagli scioperi del 2023, Netflix ha accelerato le tempistiche per ridurre al minimo le pause tra i nuovi episodi.

Virgin River racconta la storia di Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), un'infermiera che lascia la città per ricominciare da capo in una tranquilla località californiana. Ma ben presto scopre che la vita di provincia riserva sfide impreviste, e che forse, per aiutare gli altri, deve prima imparare a guarire se stessa.

La settima stagione è prodotta dal nuovo showrunner Patrick Sean Smith insieme a Sue Tenney, Amy Palmer Robertson, Roma Roth, Christopher E. Perry, Robyn Carr, Erin Cardillo, Richard Keith e Jennifer Monroe. Nel team produttivo anche Ian Hay, Thomas Ian Griffith, Mary Page Keller e Jackson Sinder.

Il cast della stagione include, oltre ai protagonisti Breckenridge e Henderson, anche Tim Matheson, Annette O'Toole, Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Marco Grazzini, Kai Bradbury e Kandyse McClure.