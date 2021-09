Violante Placido su George Clooney: "Durante la scena di sesso eravamo a disagio"

Violante Placido, durante un'intervista recente, ha parlato di George Clooney e della scena di sesso presente in The American: 'Era spinta'.

Violante Placido, durante un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, ha parlato di com'è stato lavorare con George Clooney sul set di The American e di una scena di sesso "un po' spinta" che riuscì a mettere in imbarazzo non tanto lei quanto il navigato attore hollywoodiano.

La Placido era già finita sulle prima pagine di molte riviste qualche anno fa per aver parlato della scena hot e, anche per questo motivo, ha recentemente deciso di fare chiarezza sull'accaduto senza però smentire le sue precedenti dichiarazioni: "Era una scena spinta e per entrambi non è stato immediato. La verità è che di solito gli attori non sono mai a loro agio nelle scene di amore."

L'attrice aveva precedentemente rivelato che non era nervosa al pensiero di dover recitare nuda accanto alla star, a differenza di George che all'epoca "non aveva interpretato molte scene di sesso. Mi sono sentita come se, in qualche modo, fosse quasi qualcosa di nuovo per lui, non aveva molta esperienza."

Violante Placido, inoltre, ha spiegato che la scena era un vero e proprio tassello fondamentale nella trama di The American: "Doveva sembrare reale, è molto importante perché è il punto di svolta per i due personaggi. Posso dire che che semplicemente a vederla non mi sento così calma come quando ero sul set a girarla. Solo a vederla è un po'... wow."