Viola Davis: "Sono riuscita a perdonare mio padre nonostante gli abusi"

Viola Davis ha imparato tantissimo sulla forza del perdono. Dopo aver subito svariati abusi da parte di suo padre, l'attrice è riuscita a perdonarlo e a fare tesoro del suo passato.

Cresciuta in profonda povertà a Central Falls, Viola Davis ha affrontato una quantità spropositata di traumi: da piccola, lei e i suoi cinque fratelli erano così affamati da essere costretti a cercare cibo nei cassonetti; spesso, inoltre, alcuni ragazzi le tiravano sassi perché era nera.

Nel corso di un'intervista con People, Viola Davis ha rivelato: "Il modo in cui reagisci si basa sulla necessità di sopravvivenza. La chiave è sempre sopravvivere. Ho fatto quello che era a mia disposizione a 8 anni. Ho combattuto. E quella lotta mi è servita perché sono ancora in piedi".

Davis ha anche vissuto l'abuso fisico ed emotivo da parte di suo padre, Dan, che lo infliggeva pure a Mae Alice, che picchiava regolarmente. Prima di morire di cancro al pancreas nel 2006, ha fatto pace con Mae Alice, che è rimasta con suo marito fino alla fine.

A proposito di suo padre, Viola Davis ha dichiarato: "Mio padre è cambiato. Mia madre ha detto che si scusava con lei ogni singolo giorno. Ogni singolo giorno le massaggiava i piedi. Perdonare non è così semplice. A volte la gente non capisce che la vita non è un programma del giovedì sera della ABC. È disordinata. Mi ha fatto male allora, ma l'amore e il perdono possono operare sullo stesso piano della rabbia".

Viola Davis è riuscita a perdonare suo padre prima della sua morte. L'attrice ha dichiarato: "Volevo amare mio padre. Ed ecco il punto: mio padre mi amava. L'ho visto. L'ho sentito. Per me, questo è un regalo molto più bello e meno faticoso che passare tutta la mia vita portando quel grande e pesante peso di chi era e cosa faceva. Questa è la mia scelta. Questa è la mia eredità: perdonare mio padre".

Sposata con suo marito da quasi 19 anni, l'attore Julius Tennon, e mamma di Genesis, Viola Davis è ora grata per ogni parte del suo viaggio nel corso della vita. L'attrice ha raccontato: "Considero tutto quanto come una gioia. Lo faccio. Tutte queste cose sono una parte di ciò che sono. Sono riuscita a riconciliare la ragazza che è in me, guarire dal passato e trovare casa".

Finding Me, il memoir firmato da Viola Davis, uscirà nelle librerie statunitensi il 26 aprile.