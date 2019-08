Viola Davis sarà Michelle Obama nella nuova serie First Ladies

Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie First Ladies, incentrata sulle mogli dei Presidenti USA.

L'attrice ha firmato per interpretare l'ex First Lady nella serie televisiva, che è in lavorazione per Showtime. La rete ha dato allo show ben tre sceneggiature, alle quali ha partecipato il romanziere Aaron Cooley, assoldato per la scrittura e la produzione esecutiva.

Viola Davis tiene molto al progetto, sia come donna e attrice che come afroamericana: "Ciò per cui dobbiamo lottare, e di cui sono tanto orgogliosa con la JuVee, è l'autonomia nello storytelling e nella produzione dei contenuti. Non accetto di sentirmi dire che l'unico modo per avere un ruolo in una storia sia stare nelle retrovie e aspettare che una persona bianca si faccia carico di un progetto"

La serie sarà un drama antologico con episodi di un'ora ciascuno e aprirà il sipario sulla vita personale e politica delle First Ladies nel corso della storia, con la prima stagione incentrata su Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. First Ladies si incentrerà sulle storie dell'ala est della Casa Bianca, dove molte delle decisioni più impattanti e che cambiano il mondo della storia sono state nascoste e prese dalle carismatiche, complesse e dinamiche First Ladies americane.

Viola Davis e il suo partner Julius Tennon lavorano come produttori esecutivi non autori del progetto tramite il loro banner JuVee Productions, insieme a Cathy Schulman tramite Welle Entertainment, Jeff Gaspin tramite Gaspin Media e Brad Kaplan tramite LINK Entertainment.

L'attrice è attualmente impegnata con la sesta stagione di Le regole del delitto perfetto, dove interpreta la professoressa Annalise Keating.