Vincenzo, su Netflix in streaming da oggi

Vincenzo (Binsenjo) è la nuova serie tv coreana a tema mafia italiana con Song Joong-ki e Yeo-bin Jeon, disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 9 maggio 2021!

Il drama coreano ha come protagonista l'amatissimo in patria Song Joong Ki (I discendenti del sole) e racconta la storia di Vincenzo Cassano (ebbene sì), un ragazzo coreano che viene adottato in Italia da una famiglia benestante, che si scopre essere una famiglia mafiosa di Roma. Una volta ottenuti i titoli di studio adeguati, Vincenzo decide di tornare nella sua madrepatria, dove diventa un vero e proprio consigliere di mafia e si dedica unicamente a un obiettivo: recuperare un grosso gruzzolo di lingotti d'oro rimasto nascosto nei sotterranei di un palazzo...

Locandina di Vincenzo

Vincenzo ha da subito catturato l'attenzione degli spettatori italiani, tanto che online la serie, composta da ben 20 episodi, è diventata già un piccolo cult atteso. Le prime scene dello show sono tutte ambientate in Italia, con il protagonista "obbligato" a dover parlare in italiano, con un risultato imperdibile. In patria Vincenzo è un grande successo di pubblico e siamo sicuri che, tra momenti esilaranti e grandi colpi di scena inattesi e brutali, lo show farà parlare anche il pubblico italiano, se riuscirà a superare gli inevitabili luoghi comuni sulla mafia italiana.

Vincenzo è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.