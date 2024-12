Vincenzo Malinconico 2 torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata

Partito benissimo la scorsa settimana, con 3 milioni di spettatori, Vincenzo Malinconico 2 torna in TV anche stasera su Rai 1, in prima serata, con la seconda puntata di stagione. La serie tratta dai romanzi di Diego De Silva, nei nuovi episodi, dovrà far luce sulla morte di una giovane prostituta.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico di domenica 8 dicembre 2024

Lo strambo legale interpretato da Massimiliano Gallo continua a indagare per conto proprio sulla scomparsa di Venere. Gli atti ufficiali parlano di una morte per overdose ma Malinconico è convinto che si tratti di un femminicidio. Pertanto, contro il parere del magistrato Ranucci, decide di raccogliere prove per conto proprio insieme al fido Tricarico.

Nel frattempo una nuova cliente ha bisogno del suo sostegno legale: Laura Carbone, una donna affetta da problemi psichici, è sospettata di omicidio da quando è stata trovata accanto al cadavere di un uomo, in stato confusionale. A gravare su di lei ci sono anche due denunce passate, una per incendio e l'altra per omicidio.

Una psicologa viene chiamata a fare una nuova perizia: è Nives (Teresa Saponangelo), l'ex moglie dell'"avvocato d'insuccesso", che nel frattempo sta frequentando il giovane Paolo Rogna.

A proposito di vita sentimentale: anche Malinconico continua a guardarsi intorno, il che significa che continua a incontrare sempre più spesso Clelia Cusati... Il fatto, però, di dover collaborare con l'ex per il caso della Carbone lo mette a disagio: e se si risvegliassero antiche gelosie?

Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso 2: quante puntate saranno

La seconda stagione della serie con Massimiliano Gallo è composta da quattro puntate totali. L'ultima andrà quindi in onda a ridosso del Natale, domenica 22 dicembre, naturalmente su Rai 1.

È possibile seguire le nuove puntate anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea con la messa in onda oppure on demand. Sulla piattaforma inoltre sono presenti anche le puntate della stagione precedente.