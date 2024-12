Vincenzo Malinconico 2: le anticipazioni della terza e penultima puntata, stasera su Rai 1 in prima serata

Vincenzo Malinconico 2 torna anche questa settimana con un nuovo appuntamento. La serie tratta dai romanzi di Diego Da Silva dedicati all'avvocato salernitano va in onda stasera su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, con la sua terza puntata, la penultima della stagione.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico di domenica 15 dicembre 2024

Alf fa una scoperta spaventosa quando decide di intervistare un santone a capo di una setta: lo trova ormai cadavere! L'avvocato Malinconico, interessato al caso, prova a ottenere dall'amico qualche informazione in più ma si accorge che lui è stranamente reticente. Questo lo spinge a indagare.

Vincenzo farà presto un'altra interessante scoperta: nel caso del santone ucciso, per qualche ragione, è coinvolto anche suo figlio. A questo punto non può più tirasi indietro, arrivando perfino a infiltrarsi nella setta. Intanto Alf svela il motivo di tanta circospezione: sulla scena del crimine ha visto Fareed, il suo primo amore, e teme in un suo coinvolgimento.

La sorte vorrà, poi, che l'omicidio del santone sia in qualche modo collegato a quello di Venere D'Asporto. A far comprendere a Malinconico che esiste una connessione tra i due casi è Antonella, amica della giovane donna uccisa, custode di un segreto che potrebbe rivelarsi cruciale.

Intanto tutta la famiglia deve fare i conti con due notizia, una buona, una un po' meno. Assunta, la ex suocera di Vincenzo, come confermano le ultime analisi, è guarita. Alagia invece comincia ad aprirsi con i genitori circa le sue difficoltà matrimoniali. Heidegger ha promesso che arriverà da Friburgo in tempo per il parto, ma lei non riesce ormai a fidarsi di lui fino in fondo.

Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso 2: quante puntate saranno

La seconda stagione della serie con Massimiliano Gallo è composta da quattro puntate totali. L'ultima andrà in onda domani, lunedì 16 dicembre, in prima serata su Rai 1 (domenica 22 infatti ci sarà la consueta maratona di Telethon). È possibile seguire le nuove puntate anche in streaming, su RaiPlay, in contemporanea con la messa in onda oppure on demand. Sulla piattaforma inoltre sono presenti anche le puntate della stagione precedente.