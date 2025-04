Vincent D'Onofrio svela quale personaggio vorrebbe interpretare nel DCU

Vincent D'Onofrio è uno dei protagonisti di Daredevil: Rinascita, avendo ripreso il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, ma l'attore sarebbe disposto anche a recitare nel DCU.

La star della serie Marvel ha risposto ad alcune domande che i fan gli hanno inviato via Twitter, rivelando anche qualche curiosità sulle sue preferenze legate ai fumetti.

Un altro personaggio tratto dai fumetti?

L'attore Vincent D'Onofrio ha rivelato che sarebbe interessato a interpretare Swamp Thing, uno dei personaggi tratti dai fumetti della DC.

Un film legato alla storia dello scienziato è attualmente in fase di sviluppo e nel progetto è impegnato James Mangold come sceneggiatore e regista.

Ecco la risposta della star di Daredevil: Rinascita pubblicata sui social media:

Chi è Swamp Thing

Il personaggio di Swamp Thing è stato creato da Len Wein e Bernie Wrightson e la sua prima apparizione tra le pagine della DC è avvenuta nel 1971. Alan Moore è stato autore di una delle storie più famose sullo scienziato, trasformato da un'esplosione avvenuta nel suo laboratorio.

Negli anni '80 è stato realizzato un film su Swamp Thing diretto da Wes Craven e con star Ray Wise e Dick Durock, progetto che ha avuto poi un sequel distribuito nei cinema nel 1989.

Nel 2019, invece, è stata realizzata una serie tv con star Andy Bean e Derek Mears.

D'Onofrio potrebbe forse sperare di ottenere il ruolo nel prossimo film del DCU, considerando che il casting non è ancora iniziato e la sua preferenza potrebbe essere presa in considerazione.

Mangold, parlando del progetto, aveva recentemente spiegato: "Sono sicuro che la DC veda Swamp Thing come un franchise, io invece lo considero un film standalone dalle tonalità horror e gotiche. Si tratta di un film su questo uomo/mostro. Per anni ho cercato di fare un film alla Frankestein, finalmente posso riuscirci".