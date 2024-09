Vincent D'Onofrio vorrebbe interpretare questo mostruoso personaggio DC

Vincent D'Onofrio è forse più noto per aver interpretato il Kingpin del crimine nel Marvel Cinematic Universe. Ha debuttato come Wilson Fisk in Daredevil di Netflix nel 2015 e da allora è apparso in film come Hawkeye ed Echo.

La prossima volte che vedremo Kingpin sarà in Daredevil: Born Again, anche se si dice che alla fine il cattivo apparirà in un futuro film di Spider-Man.

Tuttavia, se dovesse presentarsi l'occasione, c'è un personaggio specifico del DCU che D'Onofrio è ansioso di interpretare: Swamp-Thing! Partecipando a un Q&A al Dragon Con, ha condiviso il suo amore per l'antieroe soprannaturale. "Non so se voi ragazzi siete appassionati di DC come lo sono io", ha detto D'Onofrio. "Ovviamente mi piace anche la Marvel perché è il mio lavoro. I miei fumetti quando ero bambino erano Capitan America, Spider-Man, Swamp-Thing. Swamp-Thing, ecco, mi piacerebbe molto interpretare Swamp-Thing".

Daredevil, Vincent D'Onofrio: "Marvel ha reso canoniche serie Netflix dopo il dietrofront su Born Again"

Un film standalone su Swamp-Thing

Non è la prima volta che D'Onofrio condivide il suo amore per Swamp-Thing, visto che negli ultimi anni ha fatto riferimento al personaggio più volte sui social media.

Echo: Vincent D'Onofrio in una scena della serie Marvel

Per fortuna, il ruolo sembra essere vacante nel nuovo DCU dei DC Studios. Il regista di Logan e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold, è ufficialmente pronto a dirigere un film su Swamp-Thing, ma se D'Onofrio sia adatto al ruolo di Alec Holland è tutto da vedere.

"Mentre sono sicuro che la DC vede Swamp Thing come un franchise, io lo vedrei come un film horror gotico molto semplice su quest'uomo/mostro", ha dichiarato il regista lo scorso anno. Mangold ha aggiunto di aver "accarezzato per anni l'idea di fare una specie di film su Frankenstein".

Swamp Thing: Un'immagine della serie

Quando James Gunn e Peter Safran sono stati annunciati come co-CEO dei DC Studios, Mangold ha "fatto una telefonata amichevole" per proporsi. "Mi sono messo in testa di fare una cosa tutta mia, un film standalone".

Al momento, Swamp-Thing sembra essere lontano anni dal diventare realtà. Mangold è attualmente impegnato nelle riprese del suo biopic su Bob Dylan e, una volta terminato, si dirigerà in una galassia molto, molto lontana per Star Wars: Dawn of the Jedi.