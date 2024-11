Vincent Cassel si unisce a Chris Evans e Anya Taylor-Joy nel film Sacrifice, riprese in Europa

Vincent Cassel (La Haine), John Malkovich (Essere John Malkovich), la cantante e attrice Charli xcx (I Want Your Sex), il rapper svedese Yung Lean al suo debutto cinematografico, Ambika Mod (One Day), Jade Croot (The Serpent Queen), Jeremy O. Harris (Emily in Paris) e la recente vincitrice del Tony Miriam Silverman (Your Friends and Neighbors) si uniscono al cast stellare del film Sacrifice di Romain Gavras.

Il debutto in lingua inglese di Gavras è interpretato principalmente da Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault e Sam Richardson. Le riprese della produzione Iconoclast, che Gavras dirige da una sceneggiatura scritta insieme a Will Arbery (Succession), sono in corso in Grecia e in Bulgaria.

I dettagli del film

Sacrifice - liberamente ispirato alla storia di Giovanna d'Arco - racconta la storia di Joan (Taylor-Joy), uno spirito zelante guidato da una profezia vulcanica che solo lei può sentire, che è in missione per salvare il mondo da una resa dei conti infuocata.

Insieme alla sua milizia di discepoli mistici, dirotta un galà di beneficenza e prende tre ostaggi: Mike Tyler (Evans), una star del cinema in cerca di riscatto, Bracken (Cassel), l'uomo più ricco del mondo, e Katie (Mod), che è solo sfortunata. I due sono costretti ad affrontare un viaggio tra foreste e incendi, finché Mike non si troverà di fronte alla domanda finale: cosa sacrificherebbe per l'umanità?

Iconoclast produce la satira con Robert Walak, Jacob Perlin e Romain Gavras, insieme a Gregory Jankilevitsch e Klaudia Smieja-Rostworowska di Mid March Media, e Giorgios Karnavas di Heretic. Anya Taylor-Joy, Chris Evans e Will Arbery sono i produttori esecutivi.

Mid March Media e Film4 sono co-finanziatori. Il film è prodotto in associazione con Gucci, Head Gear Films, Onassis Culture e Athens Festival. Kate Glover è co-produttrice e Solent Film si occupa del film in Bulgaria.

L'ultimo film di Gavras, Athena, è stato nominato per il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. La cantante Charli xcx ha aumentato i suoi ruoli sul grande schermo negli ultimi mesi e ora ha diversi film in produzione.