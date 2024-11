Calendario Pirelli 2025: Elodie, Simone Ashley e Vincent Cassel ritratti negli scatti

Tra le star del Calendario Pirelli 2025 ci sono anche la cantante Elodie, le attrici Hunter Schafer e Simone Ashley, e il protagonista del cinema francese Vincent Cassel.

Gli scatti, presentati a Londra al Natural History Museum, sono stati realizzati sulle spiagge dell'Historic Virginia Key Beach Parl a Miami e in studio.

Le immagini del The Cal 2025

L'autore delle foto dell'edizione 2025 del Calendario Pirelli è il fotografo Ethan James Green e questa edizione dell'appuntamento annuale si intitola Refresh and Reveal.

Le immagini dei dodici protagonisti, ritratti in uno scatto a colori e in uno in bianco e nero, si concentrano sull'essenza delle celebrità ritratte, scelte per dare spazio alla 'varietà, in tutte le sue forme'.

Tra le personalità ritratte da Green ci sono la cantante Elodie, l'attrice americana Hunter Schafer, la star di Bridgerton Simone Ashley, l'attore francese Vincent Cassel, la star del cinema britannico John Boyega e lo stesso fotografo.

Le immagini ritraggono poi la conduttrice indiano-americana Padma Lakshmi, la modella e illustratrice Connie Fleming, l'attrice sudcoreana Hoyeon Jung, Jodie Turner Smith, l'artista americana Martina Gutierrez, e la modella americana Jenny Shimuz.

L'artista, che è stato affiancato nel lavoro da Tonne Goodman, ha dichiarato: "Lo abbiamo chiamato Refresh and Reveal perché è un ritorno alle origini, ma con uno sguardo al presente. Volevamo celebrare il corpo umano in tutta la sua autenticità, con un messaggio che rispecchiasse i valori e le diversità di oggi. La sfida è stata avere l'opportunità di rivelare qualcosa: un corpo, un atteggiamento, una sessualità, una libertà".

I retroscena delle foto

Le foto sono state realizzate a maggio e giugno e c'è stato anche il bisogno di affrontare la pioggia sulla spiaggia. Durante il lavoro con Boyega, inoltre, è scoppiato un temporale: "Avevamo i fulmini che ci cadevano letteralmente in testa, abbiamo dovuto sospendere tutto e riprendere il giorno dopo".

Il fotografo non conosceva Elodie prima che il suo team segnalasse il suo nome, ma Green ha poi lodato la star italiana: "Ha una freschezza immediata nell'esprimere tutta quella vita che volevamo che i nostri talent esprimessero senza vestiti, fantastica".

Il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, in conferenza stampa ha lodato il lavoro di Ethan James Green: "Il Calendario Pirelli è un progetto culturale che unisce industria e cultura. Il valore artistico è da sempre la sua cifra: l'intelligenza artificiale ci pone nuove sfide, ma continuo a credere nel potere di possedere alcuni oggetti insostituibili".