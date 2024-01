Vincent Cassel: 'Monica Bellucci? Oggi è felice con Tim Burton, questo è ciò che conta per me'

In occasione dell'uscita di I tre moschettieri - Milady, Vincent Cassel si racconta in un'intervista con Oggi, commentando per la prima volta la nuova fiamma dell'ex moglie Monica Bellucci.

Cassel, oggi fidanzato con la modella 27enne Narah Baptista, ha parlato dell'ottimo rapporto che continua ad avere con la Bellucci, oggi compagna del regista Tim Burton. "So che Monica è felice e questo è molto importante per me. Ho vissuto con lei 18 anni, abbiamo due figlie e non so quanti film abbiamo girato insieme. È una parte importante della mia vita" ha detto Cassel della donna con cui condivide due figlie.

L'attore sex symbol ha poi rivelato che le uniche tre donne speciali della sua vita sono le sue figlie Deva, 19 anni, Léonie, 13 e Amazonie, 4 anni (le prime avute con la Bellucci e la seconda con l'ex moglie Tina Kunakey) per cui ha rinunciato a lunghe trasferte nel suo amato Brasile. "La maggior parte del tempo mi prendo cura di loro, tutto il resto è secondario" ha detto sul rapporto con loro.

Sempre durante l'intervista Cassel svela il trucco che gli permette di interfacciarsi con le figlie adolescenti: "Se sei presente ma esageri con l'offrire il tuo punto di vista, dimostri una mancanza di fiducia. Il trucco è esserci, capire cosa succede e non interferire".

I tre moschettieri - Milady

I tre moschettieri - Milady è il sequel di I tre Moschettieri - D'Artagnan, il colossale adattamento cinematografico basato sul capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas. I riflettori in questo film sono puntati sull'enigmatica figura di Milady de Winter e i suoi intrighi di corte. A darle il volto è ancora una volta Eva Green. Al suo fianco, Vincent Cassel riprenderà il ruolo di Athos e Louis Garrel quello di Re Luigi XIII, sempre diretti da Martin Bourboulon (Eiffel, Papa ou Maman e Papa ou Maman 2).

Constance viene rapita sotto gli occhi di D'Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del cardinale Richelieu, D'Artagnan e i Moschettieri sono l'ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?