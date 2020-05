Vincent Cassel: "I film Marvel e DC sono per bambini"

Vincent Cassel ammette di considerare i film Marvel e DC roba per bambini e confessa che rifiuterebbe un ruolo in quel tipo di progetto se gli venisse offerto.

Vincent Cassel non sembra nutrire grande interesse per i film di supereroi. In una nuova intervista l'attore francese ha dichiarato di ritenere i film Marvel e DC prodotti per bambini, riaccendendo in parte una polemica portata avanati da Martin Scorsese e altri cineasti lo scorso anno.

Westworld 3: Vincent Cassel in una foto del quinto episodio

Attualmente Vincent Cassel è impegnato nella serie Westworld, dove interpreta un personaggio paragonabile a un supervillain dei fumetti, ma questo non significa che nel suo futuro ci saranno cinecomic, come svela a Inverse:

"I film di supereroi Marvel e DC non mi dicono più niente, non mi interesserebbe far parte di un progetto di quel tipo perché sono film per bambini".

Westworld: I 13 migliori momenti della serie

L'attore ricorda poi scherzosamente di non avere Twitter, quindi i fan Marvel e DC non possono insultarlo direttamente per la sua opinione tranchant:

"Se devo dire la verità, non guardo più questo tipo di film. Quando sono usciti, con tutta questa tecnologia e l'idea che all'improvviso Iron Man o Spider-Man potessero apparire come persone reali e non supereroi bidimensionali, ero interessato. Poi la situazione si è normalizzata. Da ragazzino ero un grande fan dei fumetti. E anche se ho ancora una parte fanciullesca in me, se oggi mi offrissero uno di quei ruoli direi di no. Non è un film che guarderei."