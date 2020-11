Vince Vaughn ha giocato a Dungeons & Dragons con Joe Manganiello in quarantena

Vince Vaughn ha reso pubblica la passione per i giochi di ruoli e per Dungeons & Dragons in particolare, a cui ha giocato con Joe Manganiello anche durante la quarantena.

Vince Vaughn ha trascorso parte della quarantena giocando a Dungeons & Dragons con il collega Joe Manganiello. Anche le star hanno dovuto ingegnarsi per passare il tempo chiuse in casa e c'è chi ha deciso di dedicarsi ai giochi di ruolo.

Venezia 2018: Vince Vaughn al photocall di Dragged Across Concrete

Nel corso di un'ospitata nello show di Ellen Degeneres, Vince Vaughn ha confessato il suo amore per i giochi di ruolo, in particolare per Dungeons & Dragons, che gioca insieme al gruppo di cui fa parte anche Joe Manganiello.

"Questo non sarebbe qualcosa da portare alla luce, Ellen, lo so che suona strano" ha ammesso Vaughn. "Quando ero più giovane un ragazzo più grande del quartiere giocava a D&D, così ho iniziato anche io a giocare, ma non è certo un passatempo mainstream. Non c'erano ragazze, loro non sono entusiaste di Dungeons & Dragons. Per Sofia Vergara, la moglie di Joe, non sembra essere un problema. Viviamo in uno strano mondo in cui lui è forte, ha i muscoli, e la sua adorabile moglie accetta che passi il tempo a giocare a un gioco di ruolo".

Neanche la pandemia ha ostacolato le sessioni di gioco del gruppo, che ha continuato a riunirsi virtualmente con l'aiuto della tecnologia:

"Ci siamo divertiti durante la quarantena perché ci siamo ritrovati al computer e abbiamo passato giornate piacevoli".

La voce di Vince Vaughn si unisce a quella di Joe Manganiello, da tempo ambasciatore di Dungeons & Dragons che è stato anche ospite di Lucca Comics & Games due anni fa per promuovere il gioco di ruolo con un maxitorneo.

Vince Vaughn è attualmente nei cinema americani con la horror comedy Blumhouse Freaky, schizzata in vetta al box office USA nel weekend di apertura.