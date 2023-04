Palle al Balzo 2: Vince Vaughn tornerà nel sequel della commedia

Palle al balzo 2 verrà realizzato e nel cast del progetto, annunciato da 20th Century Fox, ci sarà Vince Vaughn.

La sceneggiatura del sequel sarà firmata da Jordan VanDina (The Binge), ed è nelle prime fasi di sviluppo.

I primi dettagli del sequel

Il film Palle al balzo è stato scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber e non è stato svelato se il filmmaker sarà coinvolto in qualche modo nel secondo capitolo della storia.

Per ora, oltre a Vince Vaughn, non è stato inoltre annunciato il possibile ritorno degli altri membri del cast che comprendeva Ben Stiller, Christine Taylor, Justin Long, Stephen Root, Alan Tudyk, Joel David Moore, Chris Williams, Missi Pyle, Gary Cole, Jason Bateman e William Shatner.

Recensione Palle al balzo (2004)

Il successo del primo capitolo

La commedia aveva incassato oltre 168 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 2. Al centro della storia c'era Pete LaFleur (Vaughn) e un gruppo di emarginati legati alla sua palestra, l'Average Joe's Gym, che cercavano di vincere un torneo e conquistare 50.000 dollari per poter salvare la propria attività messa a rischio dalla Globo Gym gestita da White Goodman (Stiller).

Il sequel continuerà la storia del protagonista e si basa su un'idea di Vaughn.