Vince Vaughn star della serie Bad Monkey, prodotta per Apple TV+

Vince Vaughn sarà il protagonista di una nuova serie tv intitolata Bad Monkey, un progetto destinato ad Apple TV+.

La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di dieci puntate del progetto destinato al piccolo schermo.

Bad Monkey è stata scritta da Bill Lawrence ispirandosi all'omonimo romanzo scritto nel 2013 da Carl Hiaasen. Al centro della trama c'è Andrew Yancy, il personaggio interpretato dall'attore Vince Vaughn che in passato era un detective e ora si occupa di fare le ispezioni nei ristoranti del sud della Florida. Quando un turista trova un braccio mozzato mentre sta pescando, il protagoista si ritroverà alle prese con un mondo fatto di avarizia e corruzione che causa problemi alla terra e all'ambiente in Florida e nelle isole Bahamas.

Lawrence sarà coinvolto, oltre che con l'incarico di sceneggiatore, anche come produttore insieme a Matt Tarses, Jeff Ingold, Vince Vaughn e Liza Katzer.

Vaughn, in precedenza, aveva lavorato per il piccolo schermo in occasione della serie True Detective, il progetto antologico prodotto per HBO.