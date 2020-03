Vin Diesel: "Steven Spielberg mi ha consigliato di girare più film come regista"

Vin Diesel ha svelato che Steven Spielberg lo ha invitato a mettersi nuovamente alla prova come regista dopo aver apprezzato il suo esordio dietro la macchina alla presa, avvenuto nel 1997, e il corto che aveva realizzato due anni prima.

La star di Fast & Furious aveva infatti presentato al Sundance Film Festival Strays, di cui era anche sceneggiatore, produttore e protagonista e che raccontava la storia di uno spacciatore che cerca di avere una vita migliore. Nel 1995, invece, aveva diretto il cortometraggio Multi-Facial che aveva attirato l'attenzione di Steven Spielberg. Il maestro del cinema aveva quindi scelto Vin Diesel per un ruolo in Salvate il soldato Ryan e ha ora invitato l'attore a ritornare dietro la macchina da presa: "L'ho incontrato recentemente e mi ha detto 'Quando ho scritto il ruolo per te in Salvate il Soldato Ryan stavo ovviamente assumendoti come attore, ma stavo inoltre segretamente sostenendo il regista che è in te e non hai diretto abbastanza. Si tratta di un crimine nei confronti del cinema e devi tornare a fare il regista'. Non ho diretto abbastanza".

Vin Diesel ha inoltre ricordato che al Sundance aveva avuto modo di diventare amico di Jon Favreau: "Eravamo entrambi alumni al festival nel ruolo di filmmaker ed è così divertente perché lui ha poi diretto Il Re Leone, Iron Man e tutti questi altri film grandiosi. Lo trovo affascinante e penso in un certo senso che Steven abbia ragione".

L'attore ha quindi svelato che uno dei suoi sogni da anni è realizzare un film su Annibale, il generale che ha combattuto contro i romani durante la seconda guerra punica: "Non l'ho ancora girato. Per quanto sia grato di tutto quello che ho ottenuto, ci sono dei momenti in cui penso che avrei dovuto realizzare una trilogia su quel personaggio e non l'ho ancora fatto. Ho invece viaggiato in tutto il mondo".