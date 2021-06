Vin Diesel rende omaggio a Paul Walker prima dell'uscita di F9: "Spero di renderti orgoglioso"

Vin Diesel ha deciso di rendere omaggio al compianto Paul Walker pubblicando una foto su Instagram, prima dell'uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

Vin Diesel ha scelto Instagram per rendere omaggio al compianto Paul Walker prima dell'uscita di Fast & Furious 9 - The Fast Saga nelle sale cinematografiche statunitensi, nella didascalia dell'immagine l'attore ha scritto che "spera di rendere orgoglioso" l'amico scomparso prematuramente.

Diesel ha pubblicato una foto di lui e del suo ex co-protagonista, condivisa anche dalla figlia di Walker, nonché figlioccia di Vin, Meadow Walker, scrivendo: "A poche settimane dall'uscita di F9... in pre-produzione per il finale che inizia tra pochi mesi... Meadow Walker mi manda questa immagine e mi dice che la foto la fa sentire felice".

Vin Diesel e Paul Walker in una sequenza del film Fast and Furious - Solo parti originali

"Naturalmente, mi sono sentito sopraffatto dalle emozioni, dal pensiero di avere uno scopo e, infine, della gratitudine. La fratellanza eterna è una benedizione che va oltre le parole. Spero di renderti orgoglioso, hai tutto il mio amore, sempre." Ha concluso Diesel.

Vin e la sua famiglia sono rimasti molto vicini a Meadow da quando suo padre è morto in un incidente stradale nel novembre 2013 all'età di 40 anni. La figlia di Paul aveva precedentemente condiviso un selfie con i tre figli di Diesel nel giugno 2020, il primo dei quali prende il nome dal defunto attore.

"Famiglia, per sempre", ha scritto Meadow nella didascalia. Diesel, a sua volta, ha sempre trattato Meadow come se fosse sua figlia. "Potrei dire che sono orgoglioso della persona che stai diventando... ma la verità è che sono sempre stato orgoglioso di te", ha scritto l'attore nel 2019, facendole gli auguri per il suo 21° compleanno.