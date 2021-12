Vin Diesel e il messaggio straziante a Paul Walker in occasione dell'anniversario della morte

Vin Diesel, in occasione dell'anniversario della morte di Paul Walker, ha scelto Instagram per condividere una foto delle loro figlie e un messaggio toccante rivolto al suo amico.

Vin Diesel, nel giorno dell'ottavo anniversario dalla morte di Paul Walker, ha reso omaggio al suo compianto amico postando sul proprio profilo Instagram un messaggio straziante assieme ad una foto di sua figlia Similce durante il giorno delle nozze di Meadow Walker, la figlia della star scomparsa a causa di un incidente stradale a soli di 40 anni.

"Guarda questa foto...", ha scritto Diesel nella didascalia, "Ho così tante cose da dirti... ricordo il giorno in cui, dopo aver girato insieme una scena di The Fast and The Furious 4, mi chiedesti: 'Che hai?'. E io ti spiegai che stavo per diventare padre, stavo per andare in ospedale ma non sapevo come comportarmi."

"Non dimenticherò mai le tue parole: 'Un sacco di tipi duri ti diranno di aspettare fuori dalla sala parto, ma è sbagliato. Vai lì dentro, taglia il cordone ombelicale e sarà il giorno più bello della tua vita'." Ha continuato l'attore. "Naturalmente parlavi per esperienza, avendo già un angelo tutto tuo".

"Sono passati otto anni oggi, e non passa giorno in cui io non pensi al rapporto fraterno che abbiamo avuto la fortuna di vivere. Ma se hai fede, le tragedie nella vita sono sempre seguite da benedizioni della vita. Guarda questa foto Pablo, ti farà sorridere." Ha concluso Vin Diesel.