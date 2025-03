Vin Diesel conferma tra i prossimi progetti Planet X, ritorno di Groot nel MCU, e il nuovo film di Riddick

Parlando sui social dei suoi prossimi progetti, Vin Diesel ha confermato il coinvolgimento in Planet X e il ritorno di Riddick, xXx e The Last Witch Hunter sugli schermi.

Vin Diesel ha condiviso online un post rivelando quali sono i suoi prossimi progetti e, oltre a un ritorno di Riddick, sembra che i fan possano attendersi anche un film con al centro il simpatico Groot.

L'attore ha infatti dato voce al personaggio nella trilogia firmata da James Gunn in cui si raccontavano le avventure dei Guardiani della Galassia e in futuro sembra sarà nuovamente coinvolto nel Marvel Cinematic Universe.

Gli update condivisi da Vin Diesel

A poche ore di distanza dalla serata degli Oscar 2025, Vin Diesel ha svelato che è tornato al lavoro presto di mattina, aiutando i suoi amici tra le fila di Lionsgate a delineare il futuro di Kaulder, che era apparso in The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe.

L'attore ha quindi aggiunto che ha inoltre cercato di capire quando organizzare il ritorno di Xander, al centro della saga di xXx.

La star ha poi dichiarato: "Inoltre la Disney vuole il suo Planet X! Che alcuni dicono sia il film più atteso della Marvel. Il film in cui Groot ritorna sul suo pianeta".

Diesel ha poi ricordato che collaborerà con la Mattel per realizzare il film ispirato a Rock'em Sock'em, che ha definito "la risposta maschile all'insegna del testosterone a Barbie".

Vin ha confermato che in programma c'è anche il ritorno di Riddick, proseguendo poi ricordando: "Oltre a quello sarò il regista del film su quel celebre detective di New York, progetto che mi riporta nella Grande Mela".

Diesel ha ribadito che sta lottando per riportare a Los Angeles, durante l'estate, il film Fast X2, capitolo finale dell'adrenalinico franchise. L'attore spera così di realizzare il nuovo capitolo in California, nonostante ci siano molti ostacoli, in particolare dopo gli incendi che hanno colpito l'area.

Ecco il post pubblicato dall'attore: